За 135-летнюю деятельность Авиамеханического колледжа из его стен вышло свыше 34 тысяч высококвалифицированных специалистов. Рассказываем об истории старейшего профессионального учебного заведения и его знаменитых выпускниках в серии репортажей.
За 135-
летнюю деятельность Авиамеханического колледжа из его стен вышло свыше 34 тысяч высококвалифицированных специалистов. Рассказываем об истории старейшего профессионального учебного заведения и его знаменитых выпускниках в серии репортажей.
Обучаться
в Мальцовском ремесленном училище было большой удачей . Конкурс был огромным. Учащихся отбирал лично директор Дмитрий Советкин. В поисках местных Кулибиных он разъезжал по всем уездам Владимирской губернии. Сейчас выдающихся выпускников Авиамеханического колледжа знает каждый. Среди них
Александр Белышев - первый комиссар крейсера "Аврора"; режиссер, сценарист и актер Николай Лебедев, который снял около 30 звуковых и немых фильмо; советский писатель Владимир Солоухин, который работал по теме "жизнь в деревне" и писал про природу родного края.
В годы Великой Отечественной войны многие студенты
ушли на фронт. Героями Советского Союза стали
Сергей Герасимов,
Семён Соколов,
Павел Маштаков Александр Евдокимов. Гордятся в колледже и трудовыми успехами выпускников. О них рассказывает
мемориальная
доска с именами Героев Социалистического труда. В частности, Александр Немонтов, генеральный директор объединения «Техника», не один десяток лет возглавлял Государственную экзаменационную комиссию.
Бывший мэр Владимира - Александр Рыбаков тоже учился в авиамеханическом техникуме.
Александр Рыбаков, выпускник колледжа:
- 1963 год был. Это прошло уже много времени. 57 лет прошло, как я впервые переступил Владимирского авиамеханического техникума. Учился 4 года. Получил специальность "Техник-электрик". Учится мне здесь очень нравилось. Были очень хорошие здесь преподаватели..
После 8 класса Александр Новиков решил поступить в техникум, чтобы получить хорошее техническое образование и уйти в армию. Служил он на Тихоокеанском флоте.
Благодаря полученному во Владимире образованию, Александр мог настроить станок с программным управлением на обработку конкретной детали. Своих преподавателей он до сих пор вспоминает с благодарностью.
Александр Новиков, выпускник колледжа, начальник УГИБДД
УМВД России по Владимирской области, полковник полиции:
- Здесь был прекрасный преподаватель Валентин Сысоев. Это тот человек, который жил черчением, который находился внутри черчения. И я в последующем закончил ещё два высших учебных заведения. Вот у меня черчение - это была, как красная черта. Я даже сегодня могу мысленно разрезать коробку передач от автомобиля и начертить приблизительно как она может выглядеть.
Обучение в колледже востребовано и сейчас. За 135 лет изменилось многое - но не принципы . Главный из которых - качественное образование.
Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир".