За 135-летнюю деятельность Авиамеханического колледжа из его стен вышло свыше 34 тысяч высококвалифицированных специалистов. Рассказываем об истории старейшего профессионального учебного заведения и его знаменитых выпускниках в серии репортажей.

За 135-летнюю деятельность Авиамеханического колледжа из его стен вышло свыше 34 тысяч высококвалифицированных специалистов. Рассказываем об истории старейшего профессионального учебного заведения и его знаменитых выпускниках в серии репортажей.Обучатьсяв Мальцовском ремесленном училище было большой удачей . Конкурс был огромным. Учащихся отбирал лично директор Дмитрий Советкин. В поисках местных Кулибиных он разъезжал по всем уездам Владимирской губернии. Сейчас выдающихся выпускников Авиамеханического колледжа знает каждый. Среди нихАлександр Белышев - первый комиссар крейсера "Аврора"; режиссер, сценарист и актер Николай Лебедев, который снял около 30 звуковых и немых фильмо; советский писатель Владимир Солоухин, который работал по теме "жизнь в деревне" и писал про природу родного края.В годы Великой Отечественной войны многие студентыушли на фронт. Героями Советского Союза сталиСергей Герасимов,Семён Соколов,Павел Маштаков Александр Евдокимов. Гордятся в колледже и трудовыми успехами выпускников. О них рассказываетмемориальнаядоска с именами Героев Социалистического труда. В частности, Александр Немонтов, генеральный директор объединения «Техника», не один десяток лет возглавлял Государственную экзаменационную комиссию.Бывший мэр Владимира - Александр Рыбаков тоже учился в авиамеханическом техникуме.Александр Рыбаков, выпускник колледжа:- 1963 год был. Это прошло уже много времени. 57 лет прошло, как я впервые переступил Владимирского авиамеханического техникума. Учился 4 года. Получил специальность "Техник-электрик". Учится мне здесь очень нравилось. Были очень хорошие здесь преподаватели..После 8 класса Александр Новиков решил поступить в техникум, чтобы получить хорошее техническое образование и уйти в армию. Служил он на Тихоокеанском флоте.Благодаря полученному во Владимире образованию, Александр мог настроить станок с программным управлением на обработку конкретной детали. Своих преподавателей он до сих пор вспоминает с благодарностью.Александр Новиков, выпускник колледжа, начальник УГИБДДУМВД России по Владимирской области, полковник полиции:- Здесь был прекрасный преподаватель Валентин Сысоев. Это тот человек, который жил черчением, который находился внутри черчения. И я в последующем закончил ещё два высших учебных заведения. Вот у меня черчение - это была, как красная черта. Я даже сегодня могу мысленно разрезать коробку передач от автомобиля и начертить приблизительно как она может выглядеть.Обучение в колледже востребовано и сейчас. За 135 лет изменилось многое - но не принципы . Главный из которых - качественное образование.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир".