Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание о представлении военнослужащих к награде.
11 ноября около 5:50 военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа Виктор Шаталов и Мурад Аслуев, направляясь к месту службы на личном автомобиле, увидели загоревшийся частный деревянный жилой дом,
расположенный деревне Коурково Вязниковского района Владимирской области.
Военнослужащие остановились незамедлительно вышли из машины и направились к дому с целью оказания помощи. В горящем доме они обнаружили трёх детей 13, 11 и 9 лет, которые не могли самостоятельно выбраться из-за заблокированной входной двери. Военнослужащие эвакуировали детей из горящего дома, а также оказали содействие в спасении имущества, - сказано в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Из-за позднего обнаружения пожара и позднего сообщения в пожарную охрану, по прибытии подразделений дом горел по всей площади.Пожар был ликвидирован на площади 72 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание о представлении военнослужащих к награде.
(Фото:
Пресс-служба МЧС по Владимирской области)