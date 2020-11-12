Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание о представлении военнослужащих к награде.

11 ноября около 5:50 военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа Виктор Шаталов и Мурад Аслуев, направляясь к месту службы на личном автомобиле, увидели загоревшийся частный деревянный жилой дом,расположенный деревне Коурково Вязниковского района Владимирской области.Военнослужащие остановились незамедлительно вышли из машины и направились к дому с целью оказания помощи. В горящем доме они обнаружили трёх детей 13, 11 и 9 лет, которые не могли самостоятельно выбраться из-за заблокированной входной двери. Военнослужащие эвакуировали детей из горящего дома, а также оказали содействие в спасении имущества, - сказано в сообщении пресс-службы Западного военного округа.Из-за позднего обнаружения пожара и позднего сообщения в пожарную охрану, по прибытии подразделений дом горел по всей площади.Пожар был ликвидирован на площади 72 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание о представлении военнослужащих к награде.(Фото:Пресс-служба МЧС по Владимирской области)