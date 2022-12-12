Владимир Путин по видеосвязи примет участие в открытии новых участков трассы М-12 во Владимирской...

Владимир Путин по видеосвязи примет участие в открытии новых участков трассы М-12 во Владимирской области..Во вторник, 13 декабря, Президент России в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры во Владимирской области, сообщила пресс-служба Кремля.Завтра будет открыт для движения участок платной магистрали М-12 в Петушинском и Собинском районах, сообщает ТАСС..Общая протяженность этого участка 58,2 км. Он обеспечит объезд Петушков, Костерёво, Лакинска, сёл Пекша и Ворша, деревни Колокша. Время поездки от Москвы до Владимира сократится примерно на 1 час.В октябре был открыт первый участок М-12 во Владимирской области – 26,5 км от Южного обхода Владимира до развязки на Гусь-Хрустальный.Дорожники обещают, что в сентябре следующего года будет открыто движение до Арзамаса, а в конце 2023 года по всем 811 км от Москвы до Казани.Смотрите репортаж наших корреспондентов с места событий в завтрашних выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото ГТРК "Владимир"