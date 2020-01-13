Пассажирский лайнер следовал из города Джидда в Саудовской Аравии в индонезийский аэропорт Сурабая. Во время полета мужчине и женщине из Индонезии стало плохо, и самолет пришлось экстренно ..

Пассажирский лайнер следовал из города Джидда в Саудовской Аравии в индонезийский аэропорт Сурабая. Во время полета мужчине и женщине из Индонезии стало плохо, и самолет пришлось экстренно посадить в Бандаранаике на острове Шри-Ланка.К моменту приземления оба были мертвы. Симптомы плохого самочувствия и причины смерти пока не раскрываются. Местные правоохранители ведут расследование, сообщает .