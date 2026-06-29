27 и 28 июня, жители Владимирской области жили в режиме повышенной готовности.

Два дня подряд, 27 и 28 июня, жители Владимирской области жили в режиме повышенной готовности. Сообщения от РСЧС о возможной атаке БПЛА появлялись несколько раз в сутки. Однако тревожные уведомления не помешали отметить праздник, который прошел 27 июня в Центральном парке культуры и отдыха. Кроме того, в регион возвращается летняя жара. Главные темы дня — в обзоре Vlad.aif.ru.Напряженные выходные: тревога из‑за БПЛА не сходила с радаровДва дня подряд, 27 и 28 июня, жители Владимирской области жили в режиме повышенной готовности. Сообщения от РСЧС о возможной атаке БПЛА появлялись несколько раз в сутки: предупреждения чередовались с отбоями «беспилотной опасности». Власти настойчиво напоминали: при сигнале тревоги нужно избегать открытых пространств, а при обнаружении обломков — не приближаться и сразу звонить по номеру 112.По состоянию на утро 29 июня угроза атаки БПЛА во Владимирской области сохраняется.Энергия молодости: как Владимир отметил праздникВ субботу Центр города стал точкой притяжения для сотен людей — Владимир ярко отметил День молодежи. Концепция праздника в этом году была выстроена вокруг амбициозного слогана «Мечта. Гордость. Единство».Главным символом торжества стал «Коньогонь» — арт-образ, олицетворяющий энергию, стремление вперед и страсть к переменам. Организаторы из Управления образования и молодежной политики удачно обыграли «конную» тему в названиях площадок:На интеллектуальном турнире «Ход конём» гроссмейстеры-любители сражались в шахматы.Любители драйва оценили площадку «Железный конь»: автомузыкальное шоу VTONER FEST собрало толпы зрителей, желающих увидеть эксклюзивные спортивные кары.Погода 29 июня: тепло, но с оговоркамиПонедельник, 29 июня, обещает стать идеальным днем для тех, кто тяжело переносит жару или духоту. Метеорологическая обстановка в регионе стабилизировалась.По данным ГУ МЧС по Владимирской области, опасных метеоявлений не прогнозируется. Синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится до +8... +13°С, а днем прогреется до комфортных +21... +26°С. Северо-западный ветер (5–10 м/с) обеспечит свежесть.Важная новость для экологии города: до конца суток 29 июня метеоусловия будут способствовать активному рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе. «Смог» и застойные воздушные массы Владимиру не грозят.При этом расслабляться полностью не стоит: сохраняется риск природных (ландшафтных) пожаров, в том числе в зоне торфяных месторождений. На 29 июня 3‑й класс пожарной опасности прогнозируют в 14 муниципальных образованиях, включая Владимир, Муром, Ковров и Гусь‑Хрустальный; на остальной территории области — 2‑й класс.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .