На партийном съезде утвердили список кандидатов в Госдуму от Владимирской области.

На прошедшем партийном съезде были официально утверждены участники предстоящих выборов в Государственную думу. Список сформировали на основе мнения жителей области, принявших участие в электронном предварительном голосовании в конце мая. Такой подход позволяет партии выдвигать наиболее авторитетных лидеров, чьи инициативы лягут в основу обновленной программы развития страны.Владимирскую область в избирательных списках представят Игорь Игошин, Григорий Аникеев, Алексей Говырин, Наталья Денисова и Олег Шабуневич. Команду возглавит действующий губернатор Александр Авдеев.Все кандидаты зарекомендовали себя реальными делами в регионе: от модернизации школ и создания медицинских центров до благоустройства территорий. Партийцы надеются на поддержку избирателей, чтобы продолжить реализацию социально значимых проектов.