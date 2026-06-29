Исполнение решения суда контролируется надзорным ведомством.

Гусь-Хрустальная прокуратура защитила права 19-летней местной жительницы, пострадавшей в аварии. В феврале 2025 года на заснеженной трассе водитель кроссовера «Хендэ» потерял управление, выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу». На пассажирском сиденье отечественной машины ехала 17-летняя девушка.Потерпевшая получила тяжелые травмы, перенесла операцию и долго лечилась в больнице. Виновника ДТП осудили осенью 2025 года.Чтобы помочь девушке, прокурор направил иск в суд. Требования ведомства были удовлетворены: с виновника взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.