После месяцев лечения и поддержки аппарат ИВЛ больше не нужен.

Специалисты Областного перинатального центра совершили настоящий медицинский подвиг, выходив ребенка, родившегося на 24 неделе беременности. Новорожденного с критически малым весом незамедлительно поместили в высокотехнологичный инкубатор и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В течение 4-х месяцев врачи круглосуточно следили за состоянием крохи, проводя сложную терапию.Спустя 3 с половиной месяца после появления на свет ребенок начал дышать самостоятельно. Малыш демонстрировал поразительную волю к жизни, постепенно набирая необходимые показатели здоровья. К моменту выписки, через четыре месяца после рождения, его вес достиг 2900 граммов. В настоящее время маленький пациент чувствует себя хорошо и уже находится дома в кругу любящей семьи.