13.02.2020

2020-02-13 16:20:03

Биотехнологии незаконно начислили плату за вывоз мусора

Некоторые жители областного центра получили по две квитанции за услугу "обращение с коммунальными отходами." Такие нарушения инспекция выявила после проверки, которая последовала после обращения граждан. Таких домов оказалось 19. Начисления проводили как управляющая компания, так и региональный оператор. Говорит начальник государственной жилищной инспекции Владимирской области Елена Андреева.

- Региональный оператор в данной ситуации незаконно начислил плату, потому что собственники не приняли решение об оплате непосредственно региональному оператору. Поэтому законно выставление именно управляющей организацией в данной ситуации по этим 19 домам. В отношении "Биотехнологии" в ближайшее время будет выдано предписание о снятии начисления февральской квитанции. Люди лишнего не заплатят. Им за январь от "Биотехнологии" будет сделан возврат.

О чем еще шел разговор на брифинге в "белом доме", который был посвящен вопросам оплаты квитанций за сбор и вывоз отходов в зоне №2, мы расскажем уже в нашем выпуске "Вестей" на канале "Россия" в 17.00.

Константин Киреев. "Радио России-Владимир" 106.3МГц