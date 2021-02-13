МЧС предупреждает о непогоде днём 13 февраля. Прогнозируется сильный снег, местами метель. Ожидается усиление северного ветра, порывы могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах возможно

МЧС предупреждает о непогоде днём 13 февраля. Прогнозируется сильный снег, местами метель. Ожидается усиление северного ветра, порывы могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы. В МЧС области привели в готовность к действиям аэромобильную группировку. Кроме того, развёрнут мобильный пункт обогрева. Он функционирует на 302-м километре М-7 в районе