Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 694 человека.

По информации Роспотребнадзора на 13 марта, во Владимирской области выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом.Во Владимире диагноз подтвердился у 24 заболевших Covid-19. Ещё 10 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 9 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Ковровском и Суздальском районах. Четыре человека оказались инфицированы в Кольчугинском, по 3 - в Петушинском и Меленковском, по 2 - в Собинском, Камешковском и Александровском районах. По одному заболевшему прибавилось в Юрьев-Польском, Судогодском, Селивановском и Киржачском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 694 человека.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.