Для этого чиновники проведут специальные приёмы граждан.

Александр Авдеев поручил проверить работу управляющих компаний. Для этого чиновники проведут специальные приёмы граждан. Губернатор поставил задачу усилить контроль за работой «управляшек».С учётом обильных осадков и таяния снега главу региона беспокоит содержание кровель, дворов, нежилых зданий и общественных пространств.«Необходимо составить реальную картину происходящего, проанализировать её и выявить, в каком звене взаимодействия есть слабые места», – потребовал он.С января в госинспекцию поступили 153 жалобы на тротуары, дороги, детские площадки, скверы, нечищеные крыши. Составлено 77 протоколов, рассмотрено 227 дел, наложено штрафов на общую сумму почти 660 тысяч рублей. Кроме того, по результатам рейдов прокуратуры получено 111 постановлений. Все они рассмотрены, а виновные лица оштрафованы.Напомним, что на минувшей неделе в детском саду Гусь-Хрустального под тяжестью снега на девочку Возбуждено уголовное дело о халатности.