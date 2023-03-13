Поэт и военкор Анна Долгарева выступила перед студентами Владимирского филиала РАНХиГС. Есть ли...

Поэт и военкор Анна Долгарева выступила перед студентами Владимирского филиала РАНХиГС.Есть ли любовь на войне? Поэт, волонтер и военкор Анна Долгарева уверена: есть. На вечере поэзии во Владимирском филиале президентской академии Анна подняла важные вопросы мира, ценности жизни и верности Отечеству. В нашем регионе поэт побывала впервые. Слово Ольге Яцык.- О, Господи, я так хочу домой.И я иду над сморщенной водой и понимаю:Я - вездешний гость...Эти строки точно описывают чувство утраты. Дома, семьи, любви. Анна Долгарева - поэт, волонтер и военкор. Харьковчанка, которая всем сердцем любит Донецк и Луганск. На Донбассе- восемь лет. Пережитое там помогает выразить поэзия. На творческом вечере в стенах владимирского филиала президентской академии - аншлаг.Анна Долгарева, поэт, волонтёр, военный корреспондент, член Союза писателей РФ:- Я пытаюсь отменить смерть. Я пытаюсь делать так, чтобы наших погибших героев помнили, чтобы они оставались в моих текстах. Я надеюсь, чтобы у них получилось жить вечно.Линия Кременная - Сватово в ЛНР - опасное направление. Именно туда вскоре отправится Анна. Долгарева - от слова "долг". Так Анна говорит о своей фамилии. Помочь людям, поддержать и рассказать о жизни на передовой - стремление её души.Анна Долгарева, поэт, волонтёр, военный корреспондент, член Союза писателей РФ:- Я часто бываю в тех краях. Там несет службу батальон "Барс-14" - мои друзья. Я привожу им регулярно помощь. Вот в этот раз привезла им рации.Неспроста Анну называют "героем нашего времени" и "голосом Донбасса". Сама она не любит этого определения. Ведь, ее творчество - глубже и шире. Это городская, философская, любовная, пейзажная лирика. Воспринимать стихи Долгаревой сложно, говорят организаторы вечера. Потому, что слово "правда" часто синоним слова "боль".Вячеслав Картухин - директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- И я уверен, что такие встречи важны для каждого из нас. Кто живет обычной мирной жизнью, учится, работает. Вместе с тем, сопереживает. Когда военкор - это еще и поэт, и девушка, и эмоция, ну, наверное, это очень сильно.Для молодого поколения поэзия Анны - открытие. Из зала звучит масса вопросов. О переживаниях на линии фронта, вдохновении и как сохранить себя после увиденного. Илья - студент третьего курса академии. Говорит, задумался о, казалось бы, простых вещах: вопросах мира и ценности жизни.Илья Каманин - студент РАНХиГС:- Мир настолько хрупкий, что каждый из нас просто обязан его сохранять, беречь и, как сказала Анна, делать мир лучше.Гостьей вечера стала заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Евдокимова. Не удержалась от слез, читая стихи об Украине.- Як згадаю, то на серці сумно. Мов на тризні по своїй родні.Україно, ти ж була красуня і цвіла, як квітка в ясні дні.Буквально неделю назад Анна была в Архангельске. Там представила новый "карманный" сборник стихов "Вернись живой". Для бойцов на передовой. Сейчас в планах - поездка в Луганск и Донецк, чтобы среди войны сеять любовь. Во имя жизни и мира.Ольга Яцык, Егор Герасимов, Вести-Владимир