Эксперт Юрий Самонкин оценил политические перспективы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Эксперт Юрий Самонкин оценил политические перспективы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.Политолог назвал оппозиционера "проводником интересов Запада". По его мнению, все, что умеет Светлана Тихановская, – это устраивать провокации в отношении властей республики. Самонкин заявил, что у нее нет политического будущего в Белоруссии. "Все ее протесты с треском провалились", – подчеркнул он.Эксперт предположил, что лидер оппозиции повторит судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и скатится в "маргинальную политику". Он отметил, что Украина с большим удовольствием примет Тихановскую, особенно после ее слов о принадлежности Крымского полуострова.Политическая ситуация в Незалежной сложная. Самонкин рассказал, что в Киеве сейчас идет борьба за сферу влияния. Если Светлана Тихановская решит влезть в эти разборки, то может потерпеть досадное поражение. "До белорусского оппозиционера никому нет дела", – заключил эксперт.Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. Александр Лукашенко выиграл с большим перевесом голосов. По данным Центризбиркома, президента поддержали более 80% избирателей. Лидер оппозиции набрала всего 10% голосов.Через несколько дней после оглашения итогов выборов она покинула страну. В окружении Светланы Тихановской рассказали, что оппозиционер получала угрозы от властей. Александр Лукашенко опроверг эти данные, отметив, что помог ей выехать за границу и таким образом .