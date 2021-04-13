На ликвидацию ЧП привлекалось 5 единиц техники, 19 человек личного состава МЧС, а также 1 единица техники и 2 человека пожарного поста из села Клязьминский городок.

В 11:53 12 апреля в МЧС поступило сообщение о пожаре. В посёлке Глебово Ковровского района на улице Речной горел в деревообрабатывающий цех.По прибытию спасателей наблюдалось задымление внутри и горение кровли здания. Два звена газодымозащитной службы отправились на разведку в задымленное помещение. Пожарные не дали огню распространиться по всему сооружению и потушили пламя на площади 300 квадратных метров.На ликвидацию ЧП привлекалось 5 единиц техники, 19 человек личного состава МЧС, а также 1 единица техники и 2 человека пожарного поста из села Клязьминский городок.