Открытие состоится 15 апреля.

В Муромском районе в селе Булатниково ввели в эксплуатацию новый современный ФАП. В модульном здании можно пройти электрокардиографическое исследование, измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Медпункт оснащён современным медицинским оборудованием и мебелью.«ФАП обслуживает более 900 жителей села Булатниково и деревень Федорково и Мордвиново, в которых проживает более 100 детей. В первой половине дня фельдшер проводит приём пациентов в медпункте, а во второй – выезжает на дом», – сообщила главный врач Муромской городской больницы №3 Марина Котрова.Дважды в год здесь ведут приём врачи муромских поликлиник. Очередной визит узких специалистов намечен на август.Добавим, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году в Муромском районе будут введены в эксплуатацию ещё два современных ФАПа – в сёлах Ковардицы и Лазарево.