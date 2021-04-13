Сотрудники МЧС проверили, насколько подъем воды в Клязьме угрожает жителям деревни Фрязино Судогодского района. Если разлив будет большой, затопит единственную дорогу. Этот населенный пункт единственный в районе жителей которого может отрезать от большой земли. Будет ли нужна помощь жителям деревни выяснял Константин Миронов.

Сотрудники МЧС проверили, насколько подъем воды в Клязьме угрожает жителям деревни Фрязино Судогодского района. Если разлив будет большой, затопит единственную дорогу. Этот населенный пункт единственный в районе жителей которого может отрезать от большой земли. Будет ли нужна помощь жителям деревни выяснял Константин Миронов.Деревня Фрязино - на особом контроле спасателей. Если половодье будет сильным, жители рискуют стать островитянами. Поэтому мониторинг уровня воды ведётся здесь ежедневно. Здесь до сих пор вспоминают весну 2013 года.Галина, жительница деревни:- Затапливало нас тут полностью - они рассказывали. На лодках плавали.Уже не разольется, уже на спад идет. Вот там уже на спад идет. Мы раньше не видели, вот первый год видим.Иван Морозов - один из старожилов Фрязино. Его дом стоит на самом краю деревни вплотную к воде. Но разлив его не пугает. Если единственную дорогу затопит, Иван, как и большинство жителей, заранее приготовил лодку. Но по его прогнозам, большой воды ждать не придется. Река начала отступать.Иван Морозов, житель деревни:- Лодки в основном у всех были. Тут спасатели ездили, так что все переезжали. У нас тут с детства привыкли на лодках кататься туда, так что мы не переживаем.В деревне живут семьи и с маленькими детьми. Елена заранее подготовила всё необходимое, чтобы не попасть впросак.Елена, жительница деревни:- Нету воды сейчас. Когда была, мы на лодке плавали. Затаримся впрок и сидим. У нас в подвале все есть. Мы же запасаемся на зиму. Подвал есть. Как это? Наверное сейчас все запасаются. У нас всегда сухари есть.К чрезвычайной ситуации готовы и спасатели. На выезде разместят специальные посты, для сообщения жителей с "большой землей". А внутри деревни будут работать проинструктированные добровольцы.Сергей Никитин, начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Владимирской области:- В настоящий момент мы наблюдаем уход воды. Мониторим мы уже каждый день уровень здесь. Планировался перелив реки в самой нижней части, до 70 сантиметров. Но в данный момент там воды нет совсем.Несмотря на большое количества снега и промерзание почвы, пока сильного половодья не случилось. Но спасатели считают, что расслабляться рано. Разлив крупных рек только начался, и вода может подняться в любой момент.Константин Миронов, Семён Карпов "Вести - Владимир"