Удивительно, но это картина девятилетней давности.

Американский фильм 2011 года Заражение стал самым популярным фильмом среди людей, которые вынуждены находиться на самоизоляции. К такому выводу пришли аналитики компании MEGOGO.Кино часто играет на наших чувствах, извлекая самые глубинные страхи и неврозы. Стоит признать, что у истории COVID-19 и событий „Заражения“ действительно немало общего, — цитирует Ридус гендиректора MEGOGO Россия Виктора Чеканова. Он подчеркнул, что по рейтингам эта кинолента обошла даже новые блокбастеры.Кроме того, пандемия коронавируса пробудила в россиянах интерес к фильмам-катастрофам, говорит Чеканов. При этом длительность просмотра детского контента во время самоизоляции выросла на 28%, подчеркнул он.