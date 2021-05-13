В Москве пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Ребёнок чудом выжил.
По предварительным данным, накануне вечером родители оставили малыша одного в квартире. ..
В Москве пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Ребёнок чудом выжил.
По предварительным данным, накануне вечером родители оставили малыша одного в квартире. Он залез на подоконник, открыл окно, облокотился на москитную сетку и упал. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливают сотрудники правоохранительных органов, передаёт телеканал "".