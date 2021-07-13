Прокурор района утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд.

Индивидуального предпринимателя из Меленок осудят за гибель пьяного рабочего. Прокурор района утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд.«Нарушив требования охраны труда, мужчина допустил к выполнению работ на ленточнопильном горизонтальном станке неопытного помощника рамщика. Перед сменой сотрудник не прошёл обязательный медосмотр и не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. К тому же, он находился в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в прокуратуре Владимирской области.В результате 12 февраля при распиловке бревён он получил три резаные раны левой голени с повреждением малоберцовой артерии и вены. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи во время госпитализации в больницу.«За совершенное преступление бизнесмену грозит четыре года колонии», - резюмировали в ведомстве.