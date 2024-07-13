Во владимирском отделении Банка России предупреждают о видах мошенничеств, которые особо популярны летом. Так, например, аферисты используют желание жителей выгодно отдохнуть. Мошенники

Во владимирском отделении Банка России предупреждают о видах мошенничеств, которые особо популярны летом. Так, например, аферисты используют желание жителей выгодно отдохнуть. Мошенники рассылают на электронную почту или через соцсети выгодные горящие путевки с очень низкой стоимость. Подобные объявления могут и сами высветиться в новостной ленте. Но стоит отличать горящие туры от обмана. Страница, на которую