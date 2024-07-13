Какие “уловки” помогают мошенникам обманывать жителей Владимирской области? Дистанционные аферисты...

Какие “уловки” помогают мошенникам обманывать жителей Владимирской области?Дистанционные аферисты продолжают собирать рекордные суммы с доверчивых жителей Владимирской области! Всего за неделю сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано 75 преступлений с использованием IT-технологий. Потерпевшие лишились в общей сложности более 29 миллионов рублей. И столько же утекло в карманы злоумышленников неделей ранее.Что помогает мошенникам снова обманывать своих жертв? И кто наиболее уязвим перед их “уловками”? На эти и другие вопросы в интервью Радио России “Владимир” ответил эксперт владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк.Полное интервью можно послушать по ссылке.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений