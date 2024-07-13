“На страже порядка”: во Владимирской области контролировать тишину будут полицейские Правительства...

“На страже порядка”: во Владимирской области контролировать тишину будут полицейскиеПравительства РФ Михаил Мишустин утвердил Соглашение между Министерством внутренних дел России и Правительством Владимирской области о передаче силовому ведомству части полномочий в сфере общественной безопасности.Иными словами, отныне полицейские смогут составлять протоколы об административных правонарушениях, мешающих общественному порядку и безопасности.К примеру, ранее составлять протоколы, связанные с нарушением тишины и покоя граждан могли только должностные лица органов местного самоуправления. Это значительно “тормозило” и бюрократизировало процесс. Теперь же в дело сможет вмешиваться полиция. Об этом сообщают в пресс-службе Правительства региона.Напомним, закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области» был принят в 2020 году. По нему нельзя шуметь с 22:00 вечера до 6:00 утра по будням и до 9:00 утра по выходным и праздничным дням. Кроме того, соблюдать тишину граждане обязаны в дневные часы: с 13:00 до 15:00 ежедневно.Если быть точнее - нельзя громко включать телевизоры и звуковоспроизводящие устройства, кричать, свистеть, петь, играть на музыкальных инструментах, использовать пиротехнику и проводить ремонтные работы в жилых помещениях.В случае игнорирования закона предусмотрены штрафы:- На граждан — до 2,5 тысяч рублей (повторно - до 5 тысяч);- На должностных лиц — до 5 тысяч рублей (повторно - до 10 тысяч);- На юридических лиц — до 10 тысяч рублей (повторно - до 25 тысяч).Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений