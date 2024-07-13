Во Владимире поселились соколы. Пустельги залетели во двор дома №49 на проспекте Ленина. Две особи расположились на окне, чтобы почистить перья. Птицы хищные и занесены в Красную книгу

Во Владимире поселились соколы. Пустельги залетели во двор дома №49 на проспекте Ленина. Две особи расположились на окне, чтобы почистить перья. Птицы хищные и занесены в Красную книгу Владимирской области. Как говорят сотрудники Музея природы, их появление в городе большая редкость. Владимир Горькавый, научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника Появление этого молодого выводка на территории города Владимира