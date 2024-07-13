В Киржаче 41-летний водитель «Оки» погиб при столкновении с BMW.

В пятницу, 12 июля, в городе Киржач произошла авария, в результате которой погиб 41-летний водитель. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Владимирской области.По предварительным данным, происшествие случилось около 8:50 утра по адресу: улица Набережная, дом №61. Водитель автомобиля "Ока" выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW, за рулем которой находился 57-летний мужчина. В результате аварии погиб водитель "Оки". Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.