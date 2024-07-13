Сорняк опасен для людей и окружающей среды.

В субботу, 13 июля, пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила о наказании чиновников Суздальского района за небрежное отношение к землям, заросшим борщевиком Сосновского.Этот опасный сорняк был обнаружен около сел Цибеево, Новокаменское и Павловское, представляя угрозу для здоровья людей и окружающей среды. Местные чиновники не приняли своевременных мер по обработке земель, чтобы предотвратить распространение борщевика. Теперь главам Павловского и Новоалександровского сельских поселений приказано устранить нарушения.