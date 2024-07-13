Владимирцев приглашают проголосовать за Культурную столицу 2026 года Народное голосование проходит...

Владимирцев приглашают проголосовать за Культурную столицу 2026 годаНародное голосование проходит в интернете, сделать свой выбор можно на портале Госуслуг.Основная цель конкурса - поддержка самобытности регионов страны, повышение их туристического потенциала и экономического развития. В этом году звание культурной столицы носит Нижний Новгород, в 25-м звание перейдет Грозному.Ну а в 2026-м все шансы есть и у Владимира. Поддержим любимый город вместе.