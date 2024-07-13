Во Владимирскую область поступила детская вакцина против пневмококковой инфекции В Минздраве...

Во Владимирскую область поступила детская вакцина против пневмококковой инфекцииВ Минздраве Владимирской области уточняют: централизованная поставка за счёт средств федерального бюджета осуществлена в количестве 5 441 доз. Она предназначена для детского населения.Напомним, что прививку от пневмококка делают малышам в 2 месяца и в 4,5 лет. Предусмотрена также ревакцинация в 15-месячном возрасте. Вакцина уже поступила во все медицинские организации, которые обслуживают детское население.Почему так важно привить ребенка от пневмококка?Главный внештатный педиатр регионального Минздрава Ольга Ильина отвечает: “Вакцина защищает от пневмококковой инфекции, которая вызывает различные респираторные заболевания, в том числе - такие как отиты, синуситы и пневмонии. В группе риска дети от 2 до 5 лет, которые ещё не выработали свой иммунитет и могут легко заразиться любой инфекцией, включая пневмококковую. Это дети, часто болеющие, дети с хроническими заболеваниями, дети с ДЦП, пороками сердца.”Специалист сделала акцент на том, что детей из группы риска обязательно надо привить, даже в том случае, если они не привились в положенные сроки по национальному календарю, в период, когда позволяет их здоровье.Фото: пресс-служба Минздрава Владимирской области