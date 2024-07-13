“Яблоко от яблони...”: как питание владимирских родителей формирует пищевые привычки ребенка?...

“Яблоко от яблони...”: как питание владимирских родителей формирует пищевые привычки ребенка?Каждый родитель пропагандирует своему ребенку здоровый образ жизни и правильное питание. Но одних только “нравоучений” недостаточно, важно быть примером для своего чада. В проекте Роспотребнадзора “Здоровое питание” рассказали, какое воздействие взрослые – порой неосознанно – оказывают на детей.Начнем с самого начала...Питание женщины до беременности и во время вынашивания ребенка влияет на его здоровье и пищевые привычки в дальнейшем. Современные научные исследования показывают, что вкусовые предпочтения начинают возникать у плода уже к четвертому месяцу беременности.Любопытно: ученые предполагают, что питание отца до зачатия также имеет большое влияние на потомство – как на обменные процессы, так и на психические реакции. Поэтому обоим родителям важно вести здоровый образ жизни и составлять рацион из полезных продуктов еще перед зачатием.Генетика против воспитанияЗа пищевые пристрастия и особенности человека частично отвечает генетика. Но воспитание и семейные традиции имеют большее значение. Ребенок ориентируется на родителей, сверяет свое поведение с их действиями.Психологи советуют: если хотите к чему-то приучить ребенка, начните это делать сами. Если рацион родителей нельзя назвать здоровым, то дети, скорее всего, будут следовать их примеру.1. Маленькие дети едят то, что им предлагают родители. Введите в семейный рацион здоровую еду (овощи, зелень, фрукты, крупы, молочные продукты, мясо, рыбу), разнообразьте меню.2. Не покупайте домой полуфабрикаты, фастфуд, чипсы, сладкие газированные напитки.3. Сократите количество выпечки и сладостей.Важно: не используйте их для поощрения ребенка, так как этот механизм фиксируется психикой и в дальнейшем может вызвать расстройство пищевого поведения.4. Похожий принцип работает и с фастфудом – не стоит превращать его в элемент награды, создавать ассоциацию с праздником, например, покупать в выходные. Лучше в эти дни собраться за столом всей семьей, чтобы пообщаться и разделить трапезу с близкими.Все это позволит выработать у ребенка правильные привычки и сохранить здоровье.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображенийЧитайте также:Специалисты рассказали владимирцам, полезны ли готовые завтраки для детейПрофилактика ожирения у детей: владимирцам представили полезные советы по питаниюСпециалисты рассказали владимирцам, как снизить количество соли и сахара в пищеВладимирцам на заметку: как помочь ребенку в жару и уберечь от теплового удара