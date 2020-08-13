Rовровчане организовали в гаражах две лаборатории, в которых изготовили из конопли марихуану.

В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении членов преступной группы, которые причастны к незаконному изготовлению наркотиков. Сообщили в региональном Управлении ФСБ.Установлено, что ковровчане организовали вгаражахдве лаборатории, в которых изготовили изконоплимарихуану и хранили её в целях продажи.Их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России по и УНК УМВД России по региону. Задержаны трое жителей Коврова, 1985, 1995 и 1996 годов рождения. Изъято значительное количество наркотических средств, а также оборудование для культивирования наркосодержащих растений.