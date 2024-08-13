После жарких летних дней, забот в садах и огородах подходит время сбора урожая, а значит, традиционно-старинных августовских праздников – Спасов.

После жарких летних дней, забот в садах и огородах подходит время сбора урожая, а значит, традиционно-старинных августовских праздников – Спасов. Завтра первый из них и самый сладкий – медовый! Поэтому в музее-заповеднике «Александровская слобода», который много лет является интерактивной и востребованной площадкой народного праздника, все готово к приему гостей.«В нашей «Слободе... » празднуют все Спасы – и Медовый, и Яблочный, и Ореховый. В ближайшие выходные 17-18 августа праздник пройдет в новом формате и иной обстановке – в экспозиции, которая называется «В купеческой лавке». Кстати, сто лет назад именно в таких местах всегда было шумно и многолюдно. Традиционная программа «Встречаем Спас!» обогатится новым интерактивом. Например, в этот день развернется широкая ярмарка, запланированы интересные конкурсы на ловкость и смекалку, яблочный аукцион и, конечно, зажигательные народные песни, шутки, прибаутки. Своим выступлением настроение задаст ансамбль «Былина». А еще здесь, «В купеческой лавке», появился новый музейный предмет, связанный с праздником. Он и станет загадкой программы - его название и назначение предстоит разгадать участникам. Всех гостей программы ждет праздничное чаепитие, а в качестве призов – традиционная постная выпечка-сюрприз, которая хороша и с медом, и вареньем, и с орехами», - поделилась планами Екатерина Копейкина, заведующая отделом музея-заповедника «Александровская слобода».Раскроем секрет: в экспозицию поместили так называемый дымарь, это специальное устройство, которым владеют все профессиональные пчеловоды. Оно служит для усмирения пчел с помощью дыма. Музейный дымарь – приспособление старинное, датируется XIX веком, а в музейную коллекцию его передала Зинаида Николаевна Дулова, жительница деревни Крутец, что недалеко от Александрова. Кроме того, небольшой исторический экскурс программы дополнят еще колоритные сюжеты музейных открыток на тему праздника из коллекции живописи.Праздничная программа, посвященная Спасам, по просьбам гостей будет включена в маршрут обзорной экскурсии по Государеву двору Ивана Грозного, в финале которой - подъем на смотровую площадку колокольни, вид на набережную, город и окрестности.