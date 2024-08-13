Определены участники третьего, заключительного этапа розыгрыша смартфонов и других ценных призов от «ЭнергосбыТ Плюс».

Определены участники третьего, заключительного этапа розыгрыша смартфонов и других ценных призов от «ЭнергосбыТ Плюс». В список претендентов попали 98 513 клиентов. Они оплатили текущие начисления и погасили долги, при наличии, до 5 августа в рамках акции «Плати и выигрывай».Розыгрыш по итогам третьего этапа акции будет проводиться 23 августа в прямом эфире официальной группы Вконтакте. С помощью метода генерации случайных чисел из всех участников будут выбраны три счастливчика, которые получат смартфон, беспроводные наушники и портативное зарядное устройство.«Мы благодарим всех наших клиентов, которые с июня по август принимали участие в нашей акции «Плати и выигрывай». За весь период акции 263 007 человек оплачивали счета в первых числах месяца, 9 из них получили призы. Мы призываем всех не откладывать оплату начислений. «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно проводит стимулирующие мероприятия и поддерживает добросовестных плательщиков», - отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Юлия АфонинаПодробная информация по акции размещена на сайте - .Реклама.