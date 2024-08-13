Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что жительница Вязников не раз обращалась в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области с заявлением о назначении пособия на ребёнка.

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что жительница Вязников не раз обращалась в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области с заявлением о назначении пособия на ребёнка. Однако молодой матери в выплате отказывали. Основанием служило наличие у женщины двух объектов недвижимости, общая площадь которых в расчёте на человека превышала 24 кв. м.Меж тем правоохранители выяснили, что одна из квартир больше не принадлежит жительнице Вязников.«Таким образом, отказ в назначении ежемесячного пособия является необоснованным, в связи с чем межрайонной прокуратурой руководителю ОСФР по Владимирской области внесено представление», - говорится в сообщении ведомства.