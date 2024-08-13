Во вторник, 13 августа, в Вязниках произошёл пожар. Загорелся цех по производству мебели, расположенный на улице Железнодорожной.

Во вторник, 13 августа, в Вязниках произошёл пожар. Загорелся цех по производству мебели, расположенный на улице Железнодорожной. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о ЧП огнеборцы получили в 7.22 и немедленно выехали на место. Площадь пожара составила 10 кв. м. В тушении приняли участие 15 сотрудников на 4 машинах. К счастью, люди не пострадали.«Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.