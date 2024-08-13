Во Владимирской области отремонтировали два участка автотрассы «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики».

Во Владимирской области отремонтировали два участка автотрассы «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики». Об этом 12 августа рассказала регионального правительства.Восстановление проезжей части проходило в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Строители обновили участки с 44 по 48 км возле села Дубки и с 52 по 54 км в районе деревни Стенки Кольчугинского района.Дорожные рабочие уложили два слоя асфальтобетонной смеси и нанесли разметку, укрепили обочины трассы и сделали заездные карманы возле автобусных остановок.«По обновлённой дороге будет более комфортно добираться до детского лагеря «Дубки», до пляжа в селе Большое Григорово, до садовых участков, до школы в деревне Стенки», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.