На минувшей неделе, с 5 по 11 августа 2024 года, на дорогах во Владимирской области было зарегистрировано 33 ДТП, в которых 45 жителей получили различные травмы.

На минувшей неделе, с 5 по 11 августа 2024 года, на дорогах во Владимирской области было зарегистрировано 33 ДТП, в которых 45 жителей получили различные травмы. Среди пострадавших оказались 7 детей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Кроме того, за текущий период правоохранители оформили 356 аварий с материальным ущербом и выявили 84 пьяных водителя.