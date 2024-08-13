56-летнего подозреваемого задержали.

Во Владимирской области 56-летний житель Коврова жестоко расправился с глухонемым мужчиной. Обвиняемый оставил его умирать в квартире парализованной матери. Пожилая женщина не знала, что происходит с ее сыном в соседней комнате. Подробнее о преступлении — в материале .Заключили под стражуПреступление произошло 7 августа. Мужчина приехал к знакомому домой. Конфликт вспыхнул прямо на лестничной площадке. Обвиняемый нанес глухонемому жителю один удар ножом. После потерпевший скрылся у себя дома.«Потерпевший смог зайти в квартиру, однако вскоре скончался от полученного ранения. Утром тело обнаружил социальный работник, пришедший к матери погибшего», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Мама убитого парализована. Она лежала на кровати, пока сын умирал в соседней комнате, и ничего не могла сделать.Следователи совместно с сотрудниками внутренних дел изучили записи с камер наблюдения и установили личность подозреваемого. 56-летнего мужчину оперативно задержали. Об этом стало известно 12 августа.«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя СК на период предварительного следствия судом он заключен под стражу», — добавили в ведомстве.Сейчас следователи допрашивают свидетелей и изучают вещественные доказательства. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.Был против отношенийКак издание «Зебра-ТВ», ссора между мужчинами произошла на фоне личных отношений. Глухонемой житель Коврова начал встречаться с сестрой супруги обвиняемого. Женщина тоже лишена слуха и способности речи.В начале августа сестры уехали отдыхать на море. Тогда мужчина решил разобраться с возлюбленным с глазу на глаз. Он был настроен крайне агрессивно и прихватил с собой нож.Ранее обвиняемый уже был судим — за угрозу убийством и причинение тяжких телесных повреждений.Расследование уголовного дела продолжается.Напомним, что во Владимирской области 16-летний подросток возле подъезда жилого дома . Юноша приревновал к нему свою девушку, которая работает на кассе в сетевом магазине. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подростка будут судить как совершеннолетнего.