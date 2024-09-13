Добровольцы из Владимирской области отправляются в зону проведения СВО. Всё больше бойцов подписывают контракт с Министерством обороны и уезжают защищать свою Родину. Например,

Добровольцы из Владимирской области отправляются в зону проведения СВО. Всё больше бойцов подписывают контракт с Министерством обороны и уезжают защищать свою Родину. Например, ковровчанин Андрей считает, что это долг каждого мужчины. Андрей, доброволец Надо идти защищать за свой Ковров, за свой город. У меня там друзья, там же на передовой, кто-то уже в госпитале, кто-то