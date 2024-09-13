Имплант зуба является надёжным и современным методом восстановления утраченных зубов. Он не только возвращает эстетическую привлекательность, но и восстанавливает жевательные функции

Имплант зуба является надёжным и современным методом восстановления утраченных зубов. Он не только возвращает эстетическую привлекательность, но и восстанавливает жевательные функции. Этот подход активно используется пациентами по всему миру, так как даёт возможность вернуть один или несколько зубов с минимальными последствиями для соседних зубов.

Как выбрать клинику для имплантации?

Выбор клиники для имплантации — один из важнейших этапов, влияющих на успех процедуры. Чтобы достичь оптимального результата, необходимо учитывать несколько ключевых факторов:



Опыт врачей: Специалисты с многолетней практикой обеспечивают более качественное лечение и стабильные результаты.



Используемые технологии: Современные методы и материалы играют важную роль в долговечности имплантов и безопасности операции.



Репутация клиники: Отзывы и рейтинги пациентов на онлайн-платформах, таких, как Мадлоба, помогут сделать осознанный выбор. На этой платформе собрана информация о стоматологических клиниках по всей Грузии, что значительно упрощает процесс поиска.



Одной из клиник, предлагающих высококачественные услуги, является Spart Dental в Кутаиси. Эта клиника использует передовые методики имплантации, что делает её оптимальным выбором для тех, кто ищет надёжное и долговечное решение.

Что такое зубной имплант?

Имплант — это искусственный корень зуба, выполненный из титана, который вживляется в челюстную кость. Этот материал совместим с костной тканью, что позволяет импланту прочно интегрироваться в структуру челюсти и стать надёжной опорой для коронки. После полного приживления импланта устанавливается протез, который выглядит и функционирует как настоящий зуб.

Виды зубных имплантов

Импланты делятся на несколько категорий по разным критериям:



По этапам установки:



Одноэтапные импланты: Устанавливаются за один хирургический этап, при котором сразу устанавливается и имплант, и временная коронка.



Двухэтапные импланты: Включают установку импланта на первом этапе, а затем через несколько месяцев, после его интеграции с костью, — коронки.





По материалу:

Титановые импланты: Это наиболее распространённый вариант благодаря своей надёжности и совместимости с тканями.



Циркониевые импланты: Подходят для пациентов с аллергией на металл или тех, кто стремится к ещё более естественному виду.







Когда следует устанавливать зубной имплант?

Имплантация рекомендуется в случаях потери одного или нескольких зубов, а также при полном отсутствии зубов. Импланты — это лучшее решение для тех, кто хочет избежать обточки соседних зубов, как это требуется при установке мостовидных протезов. Процедура имплантации даёт возможность вернуть не только функциональность, но и эстетику, улучшая качество жизни пациента.

Преимущества имплантации зубов

Зубные импланты предлагают множество преимуществ:



Долговечность: Импланты могут прослужить десятилетиями, сохраняя свою прочность и надёжность.



Сохранение костной ткани: После потери зуба костная ткань постепенно атрофируется. Имплант предотвращает этот процесс.



Эстетика и функциональность: Восстановленные зубы выглядят и функционируют как естественные, что улучшает жевание и внешний вид.



Имплантация — это надёжное решение для восстановления утраченных зубов. Успех процедуры напрямую зависит от выбора клиники и специалистов, поэтому важно тщательно выбирать медицинское учреждение с высокими рейтингами и отзывами. Платформа Мадлоба поможет вам найти подходящую стоматологическую клинику в любом уголке Грузии, будь то Тбилиси, Батуми или Кутаиси. Многие пациенты отдают предпочтение Кутаиси, где можно найти оптимальное сочетание высокого качества услуг и доступных цен, что делает имплантацию выгодным решением.