Общероссийский народный фронт (ОНФ) при поддержке фонда «Росконгресс» и ПАО «Ростелеком» снова запустил круглосуточную горячую линию #МыВместе для граждан России, с помощью которой можно

Общероссийский народный фронт (ОНФ) при поддержке фонда «Росконгресс» и ПАО «Ростелеком» снова запустил круглосуточную горячую линию #МыВместе для граждан России, с помощью которой можно узнать о программе поддержки внутреннего туризма. Позвонив по номеру 8-800-200-3411, граждане могут узнать, как вернуть туристический кешбэк, путешествуя по России. «Программа туристического кешбэка нашла отклик среди россиян. Об этом мы регулярно