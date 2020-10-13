Федеральные трассы во Владимирской области к зиме готовы. Об этом на встрече с губернатором доложило руководство дороги «Москва-Нижний Новгород». Владимиру Сипягину показали новую

Федеральные трассы во Владимирской области к зиме готовы. Об этом на встрече с губернатором доложило руководство дороги «Москва-Нижний Новгород». Владимиру Сипягину показали новую снегоуборочную технику, на которой уже этой зимой будут работать водители. К новшествам готовы не все, но Управление дороги над этим работает. Дмитрий Климов, первый зам. начальника ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород»: