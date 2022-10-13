Новые развязки на федеральной трассе появятся возле деревень Дроздовка и Сенино. Протяженность каждой развязки составит около одного километра. С помощью них планируется увеличить

Новые развязки на федеральной трассе появятся возле деревень Дроздовка и Сенино. Протяженность каждой развязки составит около одного километра. С помощью них планируется увеличить пропускную способность, повысить безопасность движения и улучшить транспортную доступность населенных пунктов, расположенных в районе федеральной автодороги. В настоящее время дорожники заменили и расширили насыпь, обустроили новую дорожную одежду. Также ведутся работы по