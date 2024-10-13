Растения расцветут к 80-летию Победы в 2025 году.

Специалисты муниципального учреждения «Зелёный город» вышли на субботник, чтобы высадить 3 тысячи тюльпанов в Патриотическом сквере. Ещё около 3 тысяч луковиц посажено на Спасском холме во Владимире. Об этом сообщает городская мэрия.Также начата высадка тюльпанов напротив площади Победы. Планируется, что там появится около 10 тысяч ярко красных цветов. Половину луковиц уже высадили во время субботника. Таким образом, к 80-летию Победы в мае 2025 года во Владимире расцветут около 16 тысяч тюльпанов.Кроме того, во время субботника разобрали несколько городских клумб. Скоро на зимовку уберут и топиарные фигуры.Напомним, во Владимире обсудили