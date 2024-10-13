Профильное отделение опухолей молочной железы появилось во Владимирском областном онкодиспансере. В новых палатах смогут разместиться до 25 пациенток. В отделении есть процедурный,

Профильное отделение опухолей молочной железы появилось во Владимирском областном онкодиспансере. В новых палатах смогут разместиться до 25 пациенток. В отделении есть процедурный, перевязочный кабинеты и операционная, оснащенная современным оборудованием, рассказали в пресс-службе правительства. Главврач Областного онкодиспансера Григорий Лазарев рассказал, что каждый год в регионе выявляют около 500 заболевших раком груди. Григорий Лазарев, главврач Областного онкодиспансера,