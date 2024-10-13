Ферма в деревне Мишнево Камешковского района загорелась утром в субботу, 12 октября. Огонь к приезду спасателей распространился на 50 квадратов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС области.

Ферма в деревне Мишнево Камешковского района загорелась утром в субботу, 12 октября. Огонь к приезду спасателей распространился на 50 квадратов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС области. Пожарные спасли от огня 150 свиней и 100 коров. К сожалению, погибли 65 поросят. Среди людей пострадавших нет. Причину возгорания устанавливает дознаватель. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС