В Областном госпитале для ветеранов войн разворачиваются койки для долечивания пациентов с Covid-19, которые уже прошли основной этап лечения в инфекционных госпиталях.

В Областном госпитале для ветеранов войн разворачиваются койки для долечивания пациентов сCovid-19, которые уже прошли основной этап лечения в инфекционных госпиталях.Таким образом, будут освобождены места для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии в стационарных условиях.Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.Напомним, что во Владимирской области