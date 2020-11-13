В Областном госпитале для ветеранов войн разворачиваются койки для долечивания пациентов с Covid-19, которые уже прошли основной этап лечения в инфекционных госпиталях.
В Областном госпитале для ветеранов войн разворачиваются койки для долечивания пациентов с
Covid
-19, которые уже прошли основной этап лечения в инфекционных госпиталях.
Таким образом, будут освобождены места для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии в стационарных условиях.
Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.
Напомним, что во Владимирской области