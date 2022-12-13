Проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следкома.Утром 13 декабря водитель автобуса «КАВЗ», двигаясь по маршруту «Владимир-Гусь-Хрустальный» на трассе Р-132 «Золотое кольцо» врезался в металлическое ограждение. На момент аварии в салоне находилось 37 человек(3 детей), 17 увезли в больницу.Следователи завели дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД). Проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.«Будет дана оценка действиям руководства транспортного предприятия по соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров», - резюмировали в СУ СК.