Во Владимирской области жители умирают чаще, чем рождаются и реже вступают в брак. Владимирстат...

Во Владимирской области жители умирают чаще, чем рождаются и реже вступают в брак.Владимирстат опубликовал доклад «Cоциально-экономическое положение Владимирской области» за январь-октябрь 2022 года.В нем представлена информация по промышленному производству, строительству, сельскому хозяйству, транспорту, торговле, ценам, финансам, рынку труда, уровню жизни населения, демографической ситуации.Как изменилась ситуация в социальной, демографической и социальной сферах за 9 месяцев очень непростого уходящего года - по сравнению с 2021-м?ДЕМОГРАФИЯ – РАСТЕМ ИЛИ УБЫВАЕМ?По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число родившихся уменьшилось на 8,9%, сообщает доклад Владимирстата. При этом, количество умерших уменьшилось еще серьезнее - на 14,6%.Увы, общей картины это не меняет – во Владимирской области превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,6 раза.Кстати, компенсировать убыль населения не помогают даже мигранты, число приезжих тоже пошло на спад. За январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост сменился миграционной убылью, которая составила 855 человек.Бесспорно, позитивным сдвигом является то, что коэффициент детской смертности сократился на 34,8% и составил 4,3 умершего на 1000 родившихся.При этом в нашей области все меньше жителей стремятся официально создать семью. По предварительным итогам 2022 года, число зарегистрированных браков уменьшилось на 2,8%, число разводов увеличилось на 0,1%.ТОРГОВЛЯ – ЗЕРКАЛО ЭКОНОМИКИИз статистических данных следует, что за 9 месяцев 2022 года во Владимирской области было реализовано товаров на 224,3 млрд. рублей. Казалось бы – это внушительная цифра. Но по факту – население стремилось экономить по максимуму и сокращало свои расходы.Сравнительный анализ показывает, что январе-сентябре 2022 года объём продаж продовольственных и непродовольственных товаров по сравнению с январем-сентябрем 2021 снизился. Даже на пищевые продукты. Эта позиция (включая напитки и табачные изделия) демонстрирует снижение на 4,3%. А спад по непродовольственным товарам оказался даже сильнее - более чем в два раза - 8,9%.Таким образом, хотя за отчетный период торгующими организациями, индивидуальными предпринимателями, а также розничными рынками и ярмарками Владимирской области было реализовано товаров на 224,3 млрд. рублей – в целом это на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.Отметим также, что показатель оборота розничной торговли составил всего лишь 93,5 процентных пункта от прошлогоднего. Оборот общественного питания – 83,2%. А вот оборот в сфере оказания платных услуг фактически остался на прежнем уровне и набрал 100,3 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года.ЦЕНЫ – РАСТУТ ОЧЕНЬ ПО-РАЗНОМУВ целом, рост индекса потребительских цен (от октября 2022 к декабрю 2021) составил 11,67 процента. Что на фоне роста среднемесячной начисленной зарплаты более чем на 16% (см. ниже) выглядит вполне оптимистично.Впрочем, потребительская корзина у разных категорий граждан - своя. И тем, кто тратится, в основном, на еду, вряд ли будет интересно значительное (более, чем на 7%) удешевление ювелирных украшений. А кто-то навсегда отказался от употребления в пищу консервов или сахара. Тут все очень индивидуально.Тем не менее, статистика показывает, что в октябре 2022 года снижение цен зафиксировано на мясо птицы на 0,3%, на мясной фарш – на 0,2%, на консервы мясные – на 0,1%.А вот говядина стала дороже на 0,9%, свинина – на 0,7%, вареная колбаса – на 0,4%.Из рыбопродуктов подешевело филе рыбное мороженое на 0,8%, рыбные консервы – на 0,6%.Из других продовольственных товаров повышение цен зарегистрировано на яйца (на 10%), кофе (на 2,6%), шоколад и изделия кондитерские сахаристые (на 1,7%), консервы овощные (на 1,3%).Снижение цен зафиксировано на маргарин и маргариновую продукцию (на 7,8%), сахар (на 6,1%), творог (на 2%), макаронные и крупяные изделия (на 1,8%), консервы фруктово-ягодные, муку (на 1,2%).На 4,7% дороже стал картофель, на 3% – овощи. Фрукты и цитрусовые подешевели на 2,5%.Не только продуктами питания жив человек, хотя непродовольственные товары все же покупаются не каждый день. На них проще экономить, и кое в чем это оказало свое влияние на динамику цен.Из наблюдаемых непродовольственных товаров в октябре снижение цен зарегистрировано на ювелирные изделия на 7,1%, на пиломатериалы – на 4,7%, на средства связи – на 1,9%, на персональные компьютеры – на 0,9%, на товары для физической культуры и спорта – на 0,7%, на легковые автомобили – на 0,6%.- Повышение цен зафиксировано на телерадиотовары на 3,8%.- На белье для детей ясельного возраста – на 1,6%, на полотенца – на 1,5%, на моющие и чистящие средства – на 1,4%.- На товары для животных, галантерею – на 1,2%, на ткани хлопчатобумажные, парфюмерно-косметические товары – на 1,1%.- На перевязочные материалы – на 1,0%, на медицинские товары, медикаменты, холодильники бытовые – на 0,8%, на обувь, постельное белье, трикотажные изделия – на 0,7%.ЗАРПЛАТА – ТО ОБГОНЯЕТ, ТО ОТСТАЕТВо Владимирской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе – сентябре 2022 г. составила 43561,9 рубля, подсчитали статистики.Максимальный показатель по зарплате был достигнут в сентябре - 44551,2 рубля.В целом же по сравнению с аналогичным периодом 2022 года средняя зарплата по региону увеличилась на 16,6%.Отметим, что этот рост происходил не на протяжении всего года. Например, в апреле – средняя зарплата во Владимирской области составила только 96 процентов от апреля-2021. В мае – 98,6 процентов от мая-2021. А в марте и июле – 99% от соответствующих месяцев прошлого года.То есть, окончательные выводы можно будет сделать только после подведения итогов по всем 12 месяцам 2022 года.Фото https://www.pxfuel.com