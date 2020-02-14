Мужчина под предлогом снятия порчи похитил денежные средства и золотые украшения у двух местных жительниц.

В конце декабря прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратились две местные жительницы. Потерпевшие сообщили, что у них похищены денежные средства и золотые украшения.В ходе доследственной проверки сотрудники полиции выяснили, что к жительнице города Гусь-Хрустальный под предлогом покупки квартиры пришел неизвестный. Войдя в жилище, мужчина сообщил хозяйке о несчастье, которое может произойти в её семье и предложил снять его заговором на деньги. Для проведения ритуала женщина отдала денежные средства в сумме 300 рублей. Совершив манипуляции с деньгами, незнакомец сообщил, что необходимы еще денежные средства. Требуемой суммы у потерпевшей дома не оказалось и вместе с «целителем» женщина прошла к банкомату и сняла 5 тысяч рублей. Мужчина взял деньги и сообщил, что проведет еще ряд обрядов и вернет деньги на следующий день. Однако в назначенное время для возвращения наличных злоумышленник на встречу с потерпевшей не явился. Только после этого женщина поняла, что была обманута, и сообщила о произошедшем в полицию.Через несколько дней в аналогичной ситуации оказалась еще одна местная жительница. Подозреваемый также под предлогом покупки квартиры проник в жилище потерпевшей. В ходе беседы с хозяйкой рассказал, что на нее наведена порча и предложил снять ее. Для совершения обряда злоумышленник попросил передать ему деньги и золотые украшения. Забрав 35 тысяч рублей и золотые украшения, мужчина скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан на территории Гусь-Хрустального района. Им оказался ранее судимый 53-летний местный житель.По данным фактам следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.Сотрудники полиции убедительно просят граждан проявлять бдительность при общении с незнакомыми, не открывать двери и не впускать в дом посторонних. Ни при каких обстоятельствах не передавать сбережения и ценные вещи неизвестным.