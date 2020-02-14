Когда-то давно старый индеец рассказал своему внуку одну жизненную истину.
- Внутри каждого человека идет борьба очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло
– зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь…
Другой волк представляет добро
– мир, любовь, надежду, любезность, истину, доброту, верность.
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил.
- А какой волк в конце побеждает?
Лицо старого индейца тронула едва заметная улыбка и он ответил.
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
еще анекдот!