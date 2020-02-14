14.02.2020

2020-02-14 13:15:08

Вопросы социальной политики региона будет курировать Сергей Шевченко

Сегодня врио первого замгубернатора назначен Сергей Шевченко. Он будет курировать вопросы социальной политики. Соответствующий указ подписал Владимир Сипягин.

Сергей Борисович родился в Грозном. Окончил Военно-медицинскую академию и Северо-Западную академию госслужбы. Имеет учёные степени кандидата медицинских наук, доктора медицинских наук, является профессором по кафедре травматологии и ортопедии.

Работал заместителем Управляющего делами Минздрава, руководителем Департамента профподготовки и кадровой политики, статс-секретарём – заместителем министра здравоохранения РФ. Был начальником управления организации медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, начальником управления имущества и подведомственных организаций Росздрава, руководителем Департамента социальных программ сводно-аналитической работы Фонда социального страхования РФ, заместителем начальника Главного медицинского управления Управления делами Президента России. Являлся проректором Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. Исполнял обязанности замгубернатора Нижегородской области.

Удостоен премии Правительства в области науки и техники. Награждён почётными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Управления делами Президента РФ, благодарностью председателя Государственной Думы РФ. Сообщили в пресс-службе "белого дома".